Эксперт оценил решение о приостановке ввоза ряда продуктов из Турции и Ирана в Россию

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Предприниматель Дмитрий Потапенко прокомментировал запрет на ввоз в Россию перцев, гранатов и винограда из Турции и Ирана.

Он отметил, что дефицита этих продуктов, скорее всего, не произойдет, но цены могут вырасти.

— Любая плодоовощная продукция, как правило, выстраивается в цепочку в течение двух–трех месяцев, потому что ни в одной стране мира не сажают миллионы тонн объемов. Поэтому если вы ограничиваете какого-то поставщика или товар, то вы выходите на рынок и перекупаете те или иные объемы, просто повышая себестоимость, в результате чего увеличиваются цены на эти продукты, — отметил Потапенко в комментарии НСН.

Ранее Роспотребнадзор принял решение приостановить ввоз в Россию перца, винограда и гранатов из Турции и Ирана. Как отмечают специалисты, такое решение было принято из-за высокого содержания пестицидов в продукции.

Известно, что в результате принятых мер к ввозу на территорию России не было допущено около 60 тысяч тонн турецкого винограда и более десяти тысяч тонн гранатов, передает «Царьград».

До этого Роспотребнадзор перечислил продукты, которые могут заменить сладости.