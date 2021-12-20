Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперт оценил решение о приостановке ввоза ряда продуктов из Турции и Ирана в Россию

Ирина Игнатенко

Общество
Эксперт оценил решение о приостановке ввоза ряда продуктов из Турции и Ирана в Россию
Фото: pixabay.com

Предприниматель Дмитрий Потапенко прокомментировал запрет на ввоз в Россию перцев, гранатов и винограда из Турции и Ирана.

Он отметил, что дефицита этих продуктов, скорее всего, не произойдет, но цены могут вырасти.

— Любая плодоовощная продукция, как правило, выстраивается в цепочку в течение двух–трех месяцев, потому что ни в одной стране мира не сажают миллионы тонн объемов. Поэтому если вы ограничиваете какого-то поставщика или товар, то вы выходите на рынок и перекупаете те или иные объемы, просто повышая себестоимость, в результате чего увеличиваются цены на эти продукты, — отметил Потапенко в комментарии НСН.

Ранее Роспотребнадзор принял решение приостановить ввоз в Россию перца, винограда и гранатов из Турции и Ирана. Как отмечают специалисты, такое решение было принято из-за высокого содержания пестицидов в продукции.

Известно, что в результате принятых мер к ввозу на территорию России не было допущено около 60 тысяч тонн турецкого винограда и более десяти тысяч тонн гранатов, передает «Царьград».

До этого Роспотребнадзор перечислил продукты, которые могут заменить сладости.

Читайте также:
Иран Роспотребназор Турция
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Время подводить итоги и строить планы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В чем наше единство?

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Почему иностранные IТ-гиганты не хотят жить по российским законам

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Лужа стала вызовом веку

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Время побежит быстрее

Евгения Семутникова
Евгения Семутникова

Бизнес должен быть экологичным

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Железные птицы собираются в стаи

Все мнения
О проекте