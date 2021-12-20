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Психолог объяснил важность письма Деду Морозу

Елизавета Короткова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Психолог объяснил важность письма Деду Морозу
Шестилетняя Саша Долгушина пишет письмо Деду Морозу. Девочка мечтает получить в подарок на Новый год кукольный домик / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Желанный подарок, полученный после написания письма Деду Морозу, поднимает настроение и повышает самооценку ребенка. Это одно из главных преимуществ создания послания для новогоднего волшебника. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделился психолог Андрей Зберовский.

— Когда на письмо приходит ответ или ребенок получает подарок, самооценка ребенка повышается, а настроение поднимается, — сообщил эксперт.

Также написание письма Деду Морозу учит детей формулировать свои желания четко. Такая практика развивает самосознание и заставляет выбрать стабильную позицию, уточнил Зберовский.

Кроме того, отправка письма волшебнику мотивирует детей старательно учиться и вести себя дисциплинированно, поделился психолог.

— Для некоторых детей мнение родителей постепенно перестает быть авторитетным. Дед Мороз — это внешняя сила, которая дисциплинирует ребенка. Дети дают обещание хорошо учиться и хорошо себя вести, чтобы получить подарок. Многие становятся серьезнее, берут себя в руки, начинают лучше управлять своим поведением, — рассказал собеседник «ВМ».

По мнению психолога, дети не склонны переживать, узнав о том, что Дед Мороз является сказочным персонажем. Они еще долго верят в других сказочных существ. К тому же у многих это осознание формирует уважительное отношение ко взрослым: дети понимают, что именно родители готовили для них новогодние подарки, объяснил Зберовский.

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