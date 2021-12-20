Жителей столицы предупредили о резком похолодании 20 декабря

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Синоптики предупредили о похолодании до минус 13 градусов в Москве 20 декабря. Также в этот день ожидается порывистый ветер скоростью до 10 метров в секунду. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Он отметил, что в понедельник также будут наблюдаться несущественные осадки в виде снега в столице. Метеорологи не исключают вероятность метели.

— Утром минус семь–девять в столице, к вечеру до минус 11–13 похолодание, по области от минус пяти до минус 10 утром, минус 10–15 вечером, — заявил Синенков.

Также атмосферное давление повысится до отметки в 736 миллиметров ртутного столба, цитирует РИА Новости специалиста.

В понедельник, 20 декабря, погоду в столичном регионе будет определять тыл циклона. При облачной погоде местами пройдет небольшой снег.

Также в столице продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение об опасных погодных условиях действовало до 21:00 понедельника, 20 декабря, однако было продлено и будет действовать до 22:00 вторника, 21 декабря.