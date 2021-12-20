Ян Непомнящий проведет товарищеский шахматный матч с Владимиром Потаниным
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, участник матча за мировую шахматную корону, сыграет против бизнесмена Владимира Потанина товарищескую шахматную партию.
Товарищеский матч пройдет 24 декабря в 15:15 в Центральном доме шахматиста имени М. М. Ботвинника.
— Партия пройдет с контролем времени 30 минут каждому игроку без добавления, — говорится в сообщении.
Днем ранее, 19 декабря, российский спортсмен Александр Мотылев выиграл чемпионат Европы по быстрым шахматам, который проходил в польском Катовице. Второе место занял шахматист из Германии Александр Донченко, а бронза досталась литовцу Паулюсу Пультиневичусу. Александру Мотылеву 42 года, он является чемпионом Европы по классическим шахматам 2014 года.
Ранее сообщалось, что Непомнящий проиграл Карлсену в шестой партии матча за шахматную корону. Россиянин играл черными фигурами, он сдался на 136-м ходу. Шахматисты побили рекорд матчей за мировую шахматную корону по числу ходов. Матч за мировую шахматную корону состоит из 14 партий в классические шахматы. В случае равенства в счете победителя определят на тай-брейке. Призовой фонд матча за звание чемпиона мира составляет два миллиона евро.