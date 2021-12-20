Ян Непомнящий проведет товарищеский шахматный матч с Владимиром Потаниным

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Гоголевский бульвар, 14 Карта всех событий

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, участник матча за мировую шахматную корону, сыграет против бизнесмена Владимира Потанина товарищескую шахматную партию.

Товарищеский матч пройдет 24 декабря в 15:15 в Центральном доме шахматиста имени М. М. Ботвинника.

— Партия пройдет с контролем времени 30 минут каждому игроку без добавления, — говорится в сообщении.

Днем ранее, 19 декабря, российский спортсмен Александр Мотылев выиграл чемпионат Европы по быстрым шахматам, который проходил в польском Катовице. Второе место занял шахматист из Германии Александр Донченко, а бронза досталась литовцу Паулюсу Пультиневичусу. Александру Мотылеву 42 года, он является чемпионом Европы по классическим шахматам 2014 года.

Ранее сообщалось, что Непомнящий проиграл Карлсену в шестой партии матча за шахматную корону. Россиянин играл черными фигурами, он сдался на 136-м ходу. Шахматисты побили рекорд матчей за мировую шахматную корону по числу ходов. Матч за мировую шахматную корону состоит из 14 партий в классические шахматы. В случае равенства в счете победителя определят на тай-брейке. Призовой фонд матча за звание чемпиона мира составляет два миллиона евро.