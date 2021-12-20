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В Москве состоялось награждение победителей Russian Creative Awards

Оксана Васильева

Общество
В Москве состоялось награждение победителей Russian Creative Awards
Фото: пресс-служба Russian Creative Awards

18 декабря в концертном зале «Зарядье» прошло торжественное награждение победителей Национальной премии в области креативных индустрий Russian Creative Awards.

Идея о запуске премии появилась на «Российской креативной неделе», крупнейшем федеральном событии в области креативных индустрий, два года подряд собирающем в московском Парке Горького сотни ведущих спикеров и тысячи гостей. Премия учреждена по инициативе лидеров креативного сообщества страны. Организаторы Премии - дирекция «Российской креативной недели» и АНО «Креативная экономика» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Награда вручалась в десяти кросс-индустриальных номинациях. В шорт-лист номинантов вошли проекты с инновационным подходом, оказавшие существенное влияние на развитие креативных отраслей в России, а также профессионалы, чьи инициативы привлекли внимание сообщества и широкой общественности и произвели мощный социокультурный эффект.

На участие в Russian Creative Awards было подано свыше 3000 заявок из 72 регионов России. Отбор финалистов и формирование шорт-листа Премии осуществлялось экспертным советом, в который вошли более сотни признанных лидеров из различных креативных отраслей. Победителей Russian Creative Awards определило Большое жюри – 19 экспертов, в числе которых топ-менеджеры и руководители медиакомпаний, государственных корпораций, СМИ, ведущие эксперты медиаотрасли и бизнеса, руководители учреждений культуры и искусства, журналисты, лидеры изменений и популяризации креативных индустрий.

Победителями Russian Creative Awards стали:

1. Победитель в номинации «Меценат/Фонд года в сфере креативных индустрий» — корпорация «Ростех».

2. Победитель в номинации «Новый культурный код» — фестиваль креативных лидеров изменений «Таврида.АРТ».

3. Победитель в номинации «Управленец года в сфере креативных индустрий» — Елена Бунина, генеральный директор «Яндекса» в России.

4. Победитель в номинации «Коллаборация года» — Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters.

5. Победитель в номинации «Продюсер года в сфере креативных индустрий» — Александр Ус, сооснователь и креативный директор Sila Sveta.

6. Победитель в номинации «Образование в креативных индустриях» — Российское общество «Знание».

7. Победитель в номинации «Прорыв года в сфере креативных индустрий» — «Вызов», приз получил кинорежиссер, сценарист Клим Шипенко.

8. Победитель в номинации «Лучший креативный проект индустриального сектора» — Open Innovations Startup Tour (НЛМК/Сколково).

9.Победитель в номинации «Креативное пространство» — ГЭС-2.

10. Победитель в номинации «Креативный регион года» — город Москва, приз получила Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы — руководитель Аппарата Мэра и Правительства Москвы.

— Сейчас каждый самый успешный проект в мире – это проект на стыке индустрий. Совместная работа разных отраслей очень важна. Премия создает новую нейронную сеть креативных людей России. И это так, потому что отрасли очень часто между собой не сталкиваются, каждая из них имеет свою профессиональную премию. А так, чтобы быть вместе, представитель одной отрасли мог оценивать представителя другой отрасли - такого не было. Наши победители — первые среди равных, — подчеркнула Марина Абрамова, директор фест-форума «Российская креативная неделя».

— Индустрии должны сотрудничать друг с другом: так креатив перетекает из одной индустрии в другую. Они объединяются, и это создает новые проекты. Это слияние работает им во благо, так как всегда будет создаваться что-то новое. В нашем проекте сошлись космическая, кинематографическая и телеиндустрия – это коллаборация. Индустрии, варящиеся сами в себе, в какой-то момент стагнируют – им нужна свежая кровь друг друга, чтобы идти дальше, — подчеркнул Клим Шипенко, режиссер фильма «Вызов», лауреат премии в номинации «Прорыв года в сфере креативных индустрий».

Все лауреаты стали обладателями эксклюзивных трофеев в виде «семечки», символизирующей метавселенную, которая отражает понимание креативности как целого космоса. Помимо национального признания и благодарности от руководства страны победители смогут принять участие в акселераторе от АНО «Институт развития интернета», получат медиасопровождение от АНО «Национальные приоритеты» и партнеров Премии, а также возможность представить свои проекты в рамках Экспо2021 в Дубае. Все победители Премии войдут в специальный сборник «Russian Creative Awards: лучшие среди равных», который будет распространяться на всех крупных мероприятиях в сфере креативных индустрий России.

Вручение победителям призовых статуэток сопровождалось театрализованным шоу мирового уровня. Уникальный перформанс был подготовлен творческим коллективом во главе с театральным режиссером и хореографом Максимом Диденко, дирижером Теодором Курентзисом и оркестром musicAeterna, балетмейстером Ильи Оши и поэтом Львом Рубинштейном, которые воплотили на сцене «энциклопедию» русской креативности.

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