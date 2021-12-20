Срок экспертизы проектной документации изменен в Москве

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Срок экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий изменен постановлением правительства РФ № 2110 от 30.11.2021. Об этом сообщила заместитель руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Надежда Караванова.

На данный момент российское законодательство позволяет продлить срок экспертизы на 20 нерабочих дней. Указ правительства в свою очередь устанавливает возможность дополнительного продления не более чем на 30 нерабочих суток. Прежнего срока, по словам Каравановой, зачастую не хватало для устранения всех замечаний. Изменения вступят в силу 1 марта 2022 года для объектов федерального, регионального, муниципального значения и объектов, строящихся в Москве в рамках национальных проектов.

Решение об увеличении сроков экспертизы должна принять экспертная комиссия при наличии одобрения либо президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, либо высшего должностного лица субъекта Российской Федерации.

17 декабря Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении административных штрафов за жестокое обращение с животными. Теперь за нарушение норм законодательства в области обращения с животными гражданам будет объявлено предупреждение либо будет выписан штраф в размере от 1,5 тысячи до 3 тысяч рублей.