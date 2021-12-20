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Названы три округа Москвы, где чаще всего в ДТП страдают дети

Илья Ашуров

Происшествия
Названы три округа Москвы, где чаще всего в ДТП страдают дети
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

За январь-ноябрь текущего года на дорогах Москвы произошло 717 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

По данным ведомства, в указанных ДТП 10 несовершеннолетних погибли и еще 758 получили ранения разной степени тяжести.

Также в ГИБДД перечислили столичные округа, в которых произошли ДТП с наибольшим числом пострадавших детей. На первом месте по данному показателю оказался Восточный округ — 105 раненых детей в 98 ДТП. Далее Южный округ — 86 пострадавших детей в 79 ДТП, за ним следует Западный округ — 85 раненых в 80 ДТП.

— Меньше всего аварий с участием несовершеннолетних зарегистрировано в Зеленоградском округе — 17 ДТП, 17 пострадавших детей, — говорится в сообщении ведомства.

До этого в ГИБДД сообщили, что за 11 месяцев 2021 года в Москве произошло 1623 ДТП с участием автомобилей такси, в которых 47 человек погибли и еще почти 1900 получили травмы разной степени тяжести. При этом число аварий с тяжкими последствиями сократилось на 16,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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