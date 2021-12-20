Рафик Загрутдинов сообщил о строительстве семи культурных объектов в 2022 году

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Никольская улица Карта всех событий

Строители планируют начать возведение семи объектов культуры в Москве в следующем году. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов в понедельник, 20 декабря.

Так, например, специалисты изготовят и установят посвященный чемпионату мира по футболу FIFA — 2018 памятник, отметил он. Монумент расположится на Никольской улице в центре города.

— Всего в следующем году мы начнем реализацию семи объектов культуры, — заявил заммэра.

До этого Загрутдинов рассказал, что 13 спортивных объектов введут в эксплуатацию в Москве в 2022 году. Он напомнил, что в текущем году всего было введено в эксплуатацию пять объектов спорта: специализированный физкультурно-оздоровительный комплекс в Коломенском проезде; спортивный комплекс на улице Барышихе; физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Губкина; многофункциональный комплекс «Красный октябрь» и спортивный комплекс на территории Мневниковской поймы.

Также руководитель департамента строительства сообщил, что подстанцию скорой медицинской помощи в Щербинке введут в эксплуатацию в 2022 году.