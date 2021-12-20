«Гены папы»: жена Джигурды показала их повзрослевшего сына

Фото: instagram.com/marinanisina

Олимпийская чемпионка по танцам на льду Марина Анисина в личном блоге показала публике их совместного с супругом и актером Никитой Джигурдой 12-летнего сына Мика-Анжеля-Криста. Подросток занимается теннисом и обладает неповторимой харизмой.

На опубликованных видеокадрах он изобразил музыканта с гитарой с помощью ракетки на фоне теннисного корта.

— Наш любимый бог Мик унаследовал гены папы! Всегда шоу, даже после тренировки. Ну, ок, я пока имею терпение. Но хочу сказать, большой спорт — это не театр, — подписала спортсменка публикацию на странице в социальной сети Instagram.

Подписчики положительно отреагировали на поведение сына Анисиной и Джигурды. Они пожелали ему сохранить детскую непосредственность и позитив.

«Пусть остается таким же веселым и непосредственным!»; «Вам с ним нескучно!»; «Энергия бьет ключом», — прокомментировали поклонники.

Артист Никита Джигурда 22 февраля 2021 года во второй раз женился на олимпийской чемпионке, фигуристке Марине Анисиной. Церемония бракосочетания прошла в столице в Грибоедовском ЗАГСе. Невеста была в платье бронзового цвета, а жених надел различные украшения с черепами и скелетами.