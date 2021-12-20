В Кремле рассказали о шагах России при размещении вооружений НАТО у ее границ

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Размещение у границ России различных видов вооружения потребует принятия шагов для балансировки ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 20 декабря.

По его словам, размещение различных видов вооружения у российских границ потребует принятия соответствующих шагов с тем, чтобы сбалансировать ситуацию.

— Здесь возможны самые разные варианты, — отметил пресс-секретарь.

Так он ответил журналистам на просьбу прокомментировать слова главы МИД Белоруссии Владимира Макея, передает ТАСС.

Владимир Макей на прошлой неделе в интервью RT Arabic заявил, что Минск рассматривает возможность размещения на своей территории ядерного оружия при угрозе со стороны НАТО.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны.

Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.