Московское беговое сообщество проведет 15 забегов в 2022 году

Фото: Пресс-служба Бегового сообщества

Московское беговое сообщество в 2022 году проведет 15 забегов в столице и Петербурге. Об этом сообщили представители общества.

Сезон, как сообщили организаторы, будет проходить с февраля по декабрь. За это время пройдет 15 уникальных мероприятий, которые, по словам представителей общества, направлены на объединение людей разного пола, общества и материального положения.

За последние два года условия проведения забегов сильно изменились. Представитель сообщества уточнил, что эпидемия коронавируса диктует свои правила жизни. Беговое сообщество Москвы намерено продолжать соблюдение санитарных мер и стараться привлечь к забегам все больше внимания, несмотря на сложные времена.

— Мы с надеждой смотрим на проведение всех мероприятий, запланированных в 2022 году. В наших целях — расширять внешнюю аудиторию стартов, вовлекать в коммуникацию людей, которым бег на сегодняшний момент не близок, постепенно знакомить их с беговой культурой города и видом спорта в целом, — заявили ТАСС в сообществе о планах на будущий год.

Одна из точечных целей — привлечение студентов. Для учащихся в московских вузах беговое сообщество города 19 февраля проведет «Студенческий кубок БС» и 26 февраля соревнования «Скорость».

16 декабря на официальной странице бегового сообщества в Instagram заявили о дате проведения московского полумарафона. Он состоится 15 мая 2022 года.