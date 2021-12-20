Прокуратура Голландии считает четырех обвиняемых по делу MH17 причастными к убийству

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Голландский прокурор Тейс Бергер назвал четверых обвиняемых по делу крушения малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году причастными к убийству. Об этом он заявил 20 декабря на слушаниях.

По мнению голландской прокуратуры, обвиняемые использовали ЗРК «Бук» в качестве оружия, преследуя «свои военные цели». Поэтому, подчеркнул Бергер, они виновны в убийстве вне зависимости от того, был ли их целью военный или гражданский самолет.

Кроме того, он отметил, что в Нидерландах может проводиться суд только над главными обвиняемыми. Но другие лица, причастные к трагедии, по словам прокурора, не должны избежать ответственности за это. Судебный процесс над ними может быть организован на Украине, отметил он. При этом конкретные имена Бергер не назвал, передает ТАСС.

До этого в гаагский суд поступило еще три иска о компенсациях от родственников жертв MH17. Слушания по делу об авиакатастрофе с малайзийским боингом возобновились в понедельник в особо охраняемом комплексе Схипхол.

Малайзийский боинг, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в июле 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все пассажиры погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Однако те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.

По факту трагедии для расследования обстоятельств катастрофы была организована совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов. При этом Россию в данную организацию не пригласили. Позже были представлены промежуточные итоги, согласно которым за инцидентом якобы стоит РФ.