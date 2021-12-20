Зеленский заявил о необходимости превентивных санкций против России

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Санкции против России следует вводить превентивно, чтобы не допустить у Кремля мыслей об эскалации. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 20 декабря.

— Кто-то говорил — Белоруссия или Россия, — что может быть (размещено — прим. «ВМ») ядерное оружие. Ну, окей, я думаю, что реакция будет следующая: если оружие будет размещено в Белоруссии, то потом мы введем очень мощные санкции, — рассказал глава государства.

Мощные превентивные меры позволят предотвратить у России появление мыслей об эскалации в любом регионе, приводит слова Зеленского РИА Новости.

17 декабря сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и Зеленский согласились с необходимостью диалога с Россией. Джонсон, как уточняется, рассказал Зеленскому о разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Премьер-министр подчеркнул, что Лондон использует все полномочия совместно с союзниками, чтобы предотвратить любую агрессию России против Украины.

13 декабря Путин и Джонсон обсудили ситуацию на Украине и продвижение НАТО на восток. Российский лидер, как уточняется, привел примеры «деструктивной» линии Киева касательно срыва Минских соглашений.

Он также обвинил Украину в обострении обстановки на линии соприкосновения, в том числе при помощи использования запрещенных тяжелых вооружений и ударных беспилотников. В связи с этим Путин заявил о необходимости начать переговоры для создания договоренностей, исключающих продвижение НАТО на восток.