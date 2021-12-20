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Участок улицы на западе Москвы отремонтируют для возведения дома по реновации

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Участок улицы на западе Москвы отремонтируют для возведения дома по реновации
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, улица Говорова Карта всех событий

Специалисты отремонтируют улицу местного значения в Можайском районе на западе Москвы с целью строительства многоэтажки по программе реновации жилищного фонда. Соответствующий проект согласовали в Москомэкспертизе в понедельник, 20 декабря.

В комитете уточнили, что ремонтные работы проведут на участке от улицы Говорова до улицы Толбухина. При этом жилой дом появится по адресу улица Говорова, дом № 14–16.

Также проект предусматривает обновление инженерных систем, расположенных рядом с объектами строительства.

— Ширина проезжей части улицы составит семь метров, по ней будет организовано двухстороннее движение. Также запроектированы тротуары с двух сторон улицы, их ширина — от двух до шести метров, — отметил глава ведомства Валерий Леонов.

Помимо этого, после реконструкции на указанном участке появятся автомобильные места для жителей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), цитирует агентство городских новостей «Москва» сообщение пресс-службы Москомэкспертизы.

20 декабря руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что почти 22 тысячи жителей столицы получили новые квартиры по программе реновации с начала 2021 года. По его словам, под расселение с января 2021 года был отдан 61 дом. Больше всего новостроек было введено в эксплуатацию в ЮВАО.

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