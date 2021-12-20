Лепс шокировал поклонников своим поведением во время концерта
Зрители рождественского концерта, который состоялся «Крокус Сити Холле», были удивлены поведением на сцене исполнителя хита «Рюмка водки» Григория Лепса. Музыкант заставил поклонников усомниться в его душевном состоянии на фоне развода с супругой.
Во время выступления певец вначале задрал рубашку и оголил живот, продемонстрировав изумленной публике результат своего похудения.
Кроме того, певец курил прямо на сцене, сморкался и выбрасывал грязные салфетки себе под ноги. Настоящий шок зрители испытали, когда музыкант протер обувь и следом этой же салфеткой вытер свое лицо.
Также Лепс не стеснялся делиться интимными подробностями жизни.
— Реакция еще есть! А вот с эрекцией уже проблемы. Есть желающие проверить? Не могу, я пока женат… — цитирует певца Пятый канал.
20 декабря Лепс развелся со своей супругой Анной Шаплыковой, с которой прожил 20 лет. Брак был расторгнут в Хамовническом районном суде. Инициатором развода выступила жена музыканта. Лепс и Шаплыкова поженились в 2000 году, тогда она работала в подтанцовке у певицы Лаймы Вайкуле. У супругов трое детей: Ева, Николь и Иван.
На прошлой неделе СМИ сообщили, что артист попал в одну из московских больниц из-за психологических проблем. Первый прием якобы закончился выпиской артисту сильнодействующих препаратов. При этом он отказался от рекомендации врачей продолжить лечение в специализированной клинике.
Позже певец откровенно высказался после сообщений о его госпитализации и запое.