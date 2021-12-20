Лепс шокировал поклонников своим поведением во время концерта

Фото: instagram/gvleps

Зрители рождественского концерта, который состоялся «Крокус Сити Холле», были удивлены поведением на сцене исполнителя хита «Рюмка водки» Григория Лепса. Музыкант заставил поклонников усомниться в его душевном состоянии на фоне развода с супругой.

Во время выступления певец вначале задрал рубашку и оголил живот, продемонстрировав изумленной публике результат своего похудения.

Кроме того, певец курил прямо на сцене, сморкался и выбрасывал грязные салфетки себе под ноги. Настоящий шок зрители испытали, когда музыкант протер обувь и следом этой же салфеткой вытер свое лицо.

Также Лепс не стеснялся делиться интимными подробностями жизни.

— Реакция еще есть! А вот с эрекцией уже проблемы. Есть желающие проверить? Не могу, я пока женат… — цитирует певца Пятый канал.

20 декабря Лепс развелся со своей супругой Анной Шаплыковой, с которой прожил 20 лет. Брак был расторгнут в Хамовническом районном суде. Инициатором развода выступила жена музыканта. Лепс и Шаплыкова поженились в 2000 году, тогда она работала в подтанцовке у певицы Лаймы Вайкуле. У супругов трое детей: Ева, Николь и Иван.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что артист попал в одну из московских больниц из-за психологических проблем. Первый прием якобы закончился выпиской артисту сильнодействующих препаратов. При этом он отказался от рекомендации врачей продолжить лечение в специализированной клинике.

Позже певец откровенно высказался после сообщений о его госпитализации и запое.