Итальянский вирусолог рассказал, как защититься от «омикрон»-штамма

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Увеличить количество антител до необходимого уровня для защиты от новой мутации коронавируса «омикрон» позволит третья вакцина. Об этом заявил президент Итальянского агентства по лекарственным средствам (AIFA) Джорджо Палу.

Эксперт отметил, что двойная вакцинация не сможет дать гарантированную защиту от «омикрона» из-за того, что штамм владеет способностью обходить антитела, полученные как после прививки, так и после перенесенной болезни. Палу убежден, что помочь в этом вопросе сможет лишь третья вакцина и увеличение числа антител в 40 раз.

Вирусолог уточнил, что ученые пока не определили, насколько новая мутация заразнее «дельта»-штамма.

— Опыт Южной Африки, который, казалось бы, указывает на это, здесь не работает. Население ЮАР моложе европейского, уровень охвата вакцинацией составляет около 25 процентов, а в стране сейчас лето Южного полушария, — цитирует Палу итальянское издание Corriere della Sera.

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До этого доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», что «омикрон»-штамм коронавируса отличается от мутации «дельта» тем, что его пациенты переносят гораздо легче. В то же время смерть от видоизмененной версии COVID-19 может наступить, но скорость летального исхода зависит от наличия сопутствующих заболеваний.