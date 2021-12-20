Девушка попала в реанимацию после пластической операции в Москве

Фото: скриншот с видео на youtube-канале «Скорая помощь»

Россия, Москва, проспект Мира Карта всех событий

В Москве 34-летняя девушка попала в реанимацию после пластической операции. Об этом стало известно в понедельник, 20 декабря.

По данным Telegram-канала «112», девушка пришла в клинику на проспекте Мира для того, чтобы ей сделали липосакцию (косметическая операция по удалению жировых отложений хирургическим путем — прим. «ВМ»). Во время процедуры у нее остановилось дыхание. Врачи клиники не смогли вывести пациентку из наркоза.

Девушке потребовалась искусственная вентиляция легких. Вскоре ее госпитализировали в отделение реанимации.

В настоящее время состояние девушки оценивается как тяжелое.

До этого сообщалось, что СК закончил расследование в отношении 33-летнего врача-косметолога, которая обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть ее клиентки.