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Эксперт объяснил необходимость ограничивать свободу роботов

Анна Михалюк

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Общество
Эксперт объяснил необходимость ограничивать свободу роботов
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Совете Федерации был разработан комплексный законопроект о правовом регулировании отношений в сфере оборота роботов. Согласно документу, будет предусмотрен запрет на выдачу соответствующей лицензии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые выполняют функцию иностранного агента. Без лицензии оборот роботов на территории страны запрещен.

Владимир Венеров, генеральный директор компании «КИКИ Робо Лаб», автор проекта KIKI Robo Cafe, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, какие насущные проблемы может решать робот и что значит — «самостоятельные решения роботов».

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

— Это вопрос к законотворцам: что они считают самостоятельным принятием решения. Если робот выдает чашку кофе после того, как ее оплатили, — это самостоятельное принятие решения? 50 лет работают промышленные роботы на конвейерах, и они самостоятельно принимают решения в зависимости от входящей информации, например, подносить сварочный аппарат к этой точке или нет. У нас робот тоже на основе датчиков принимает решение, — отметил эксперт.

Владимир Венеров рассказал, что не считает этот закон своевременным, и предполагает, что он будет актуальным тогда, когда роботы начнут принимать по-настоящему серьезные решения — тогда эту сферу будет необходимо контролировать.

— Поскольку они предполагают, что роботы могут представлять угрозу, и разработки тоже, таким образом, законотворцы пытаются защитить рынок, разработчиков и страну от внешнего воздействия.

Студенты МАИ создали робота-доставщика, который умеет взбираться по лестницам. Разработчик рассказал, что работать над этим проектом он начал еще в школе, а затем, поступив в вуз, продолжил его совершенствовать в студенческом конструкторском бюро.

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