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Температура столичной системы теплоснабжения увеличится из-за сильного похолодания

Виктория Сикерина

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Погода в Москве
Город
Температура столичной системы теплоснабжения увеличится из-за сильного похолодания
Фото: unsplash

Температура московской системы теплоснабжения увеличится из-за морозов. Об этом сообщили в пресс-службе Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) в понедельник, 20 декабря.

В учреждении напомнили, что в ближайшие дни синоптики прогнозируют падение температуры воздуха до минус 28 градусов в городе.

— МОЭК в соответствии с полученным прогнозом синоптиков о похолодании в ближайшие несколько суток в Москве до минус 28 градусов в ночное время проводит повышение температуры теплоносителя в магистральных сетях для обеспечения комфортного теплоснабжения потребителей, — заявили на официальном сайте компании.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что аномально холодная погода с отклонениями от нормы на 7–12 градусов ожидается в Москве в ближайшие дни. Такое явление можно назвать «волной холода», которая представляет опасность для самочувствия людей и создает нагрузку на коммунальные службы.

Также в Москве и области объявили «оранжевый» уровень опасности из-за сильного мороза в ночь со вторника, 21 декабря, до ночи четверга, 23 декабря.

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