Гинцбург оценил вероятность лабораторного происхождения «омикрона»

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Новый штамм коронавируса «омикрон» появился не в результате лабораторных работ. Об этом заявил глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург в понедельник, 20 декабря.

— И сколько раз этот коронавирус передавался от одного дикого животного другому в популяции, неизвестно. Причем там, возможно, никакого иммунодефицита не требуется, а просто существует природная устойчивость в силу того, что у животных рецепторы другие для вируса и прочее, — рассказал специалист.

На юге Африки, где впервые обнаружили «омикрон», проживает множество людей с иммунодефицитом, напомнил он. При этом, по мнению эксперта, не исключена версия, что COVID-19 мог перейти от человека к животным, а затем «перепрыгнуть» обратно.

Наличие тесных контактов между животными и людьми, свойственных для Африки, может приводить к таким последствиям, сетует глава учреждения. Объяснить данные явления можно без теорий о рукотворном или антропогенном вмешательстве, приводит слова Гинцбурга Интерфакс.

1/3 2/3 3/3

29 ноября в РФПИ сообщили, что Центр Гамалеи приступил к адаптации вакцин от коронавируса к штамму «омикрон». Новая версия «Спутника V» при необходимости может быть готова к массовому производству через 45 дней, уточнили в фонде. Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» против нового варианта могут быть выведены на международный рынок к 20 февраля 2022 года.