Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Модный эксперт рассказал, какие тренды появились в 2021 году

Ирина Игнатенко

Общество
Модный эксперт рассказал, какие тренды появились в 2021 году
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Звездный модный эксперт Александр Белов рассказал, какие тренды появились в 2021 году.

— Жилеты входят в тренд уже второй год, особенно с карманами, водолазка мужская, свитер с воротником — сейчас это стало ассоциироваться с такой закрытостью, это стало таким явлением. Также можно отметить переход к необычным цветам в гардеробе мужском, — отметил стилист в комментарии НСН.

По его словам, раньше мужчины старались избегать карамельных, розовых оттенков, но теперь такие цвета можно встретить и в мужском гардеробе.

Модный эксперт добавил, что продолжается тренд на вещи оверсайз, пастельные цвета, блестящие материалы. Тренд на яркие неоновые цвета отходит на второй план.

Белов также отметил, что в 2022 году мужчины все активнее будут позволять себе носить «немужественные» вещи, а женщины будут экспериментировать с более мужскими силуэтами.

До этого стилист рассказала, какая верхняя одежда еще долго будет оставаться в тренде. К «вечным фасонам», благодаря которым одежда долгое время будет актуальна, можно отнести прямой крой, свободный силуэт и кокон.

Читайте также:
тренды модные тренды стилисты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Когда будем грабить банк

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обыкновенный эйджизм

Александр Прохоров
Александр Прохоров

Объем инвестиций вырос

Никита Миронов
Никита Миронов

Ах вы маленькие наивные бизнесменчики

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Время подводить итоги и строить планы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В чем наше единство?

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Почему иностранные IТ-гиганты не хотят жить по российским законам

Все мнения
О проекте