Модный эксперт рассказал, какие тренды появились в 2021 году

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Звездный модный эксперт Александр Белов рассказал, какие тренды появились в 2021 году.

— Жилеты входят в тренд уже второй год, особенно с карманами, водолазка мужская, свитер с воротником — сейчас это стало ассоциироваться с такой закрытостью, это стало таким явлением. Также можно отметить переход к необычным цветам в гардеробе мужском, — отметил стилист в комментарии НСН.

По его словам, раньше мужчины старались избегать карамельных, розовых оттенков, но теперь такие цвета можно встретить и в мужском гардеробе.

Модный эксперт добавил, что продолжается тренд на вещи оверсайз, пастельные цвета, блестящие материалы. Тренд на яркие неоновые цвета отходит на второй план.

Белов также отметил, что в 2022 году мужчины все активнее будут позволять себе носить «немужественные» вещи, а женщины будут экспериментировать с более мужскими силуэтами.

До этого стилист рассказала, какая верхняя одежда еще долго будет оставаться в тренде. К «вечным фасонам», благодаря которым одежда долгое время будет актуальна, можно отнести прямой крой, свободный силуэт и кокон.