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Ушаков обсудил с Салливаном предложения России о гарантиях безопасности

Иван Юминов

Политика
Ушаков обсудил с Салливаном предложения России о гарантиях безопасности
Фото: РИА Новости

Помощник президента России Юрий Ушаков провел телефонный разговор с помощником президента США Джейком Салливаном. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 20 декабря.

— Ушаков и Салливан продолжили обсуждение в контексте известных российских предложений, изложенных в двух проектах документов и ранее переданных американской стороне, — рассказал сотрудник администрации президента.

Дискуссия, как уточнил он, носила прагматичный и деловой характер. Помощники условились о продолжении контактов, приводит слова Пескова ТАСС.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны.

Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

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