Путин выразил соболезнования Дутерте из-за тайфуна на Филиппинах

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования филиппинскому коллеге Родриго Дутерте из-за трагических последствий тайфуна в стране. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 20 декабря.

— Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями тайфуна, обрушившегося на центральные районы вашей страны. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого стихийного бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших, — приводит слова Путина сайт Кремля.

19 декабря число погибших в результате тайфуна Rai на Филиппинах выросло до 169. Пропавшими без вести числятся не менее 50 человек.

Согласно данным Национального совета по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий, из-за тайфуна были предварительно эвакуированы 376 тысяч человек в нескольких регионах страны. Покинуть дома были вынуждены более 488 тысяч людей, власти открыли около трех тысяч центров эвакуации, отмечает РИА Новости.