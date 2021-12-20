Столица вручит детям из Сирии новогодние подарки

Фото: Пресс-служба Совфеда

Москва подарит детям из Сирийской Арабской Республики подарки в преддверии Нового года. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента внешнеэкономических и международных связей в понедельник, 20 декабря.

Соответствующая поездка делегации из столицы в Сирию назначена на период с 20 по 23 декабря. Цель такого визита — оказание гуманитарной помощи, сохранение и развитие русского языка, а также создание для детей атмосферы новогоднего праздника.

— Для этого Департаментом внешнеэкономических и международных связей Москвы (ДВМС) при сотрудничестве с Общероссийской некоммерческой организацией ветеранов «Боевое братство» будет организована серия гуманитарных акций, — заявили в ведомстве по городу.

В рамках акции предусмотрено проведение новогодней русской елки для 700 детей погибших сирийских военнослужащих. Помимо этого, для малышей организуют мастер-классы, представление с участием Деда Мороза, сказку «Алладин» и другие активности.

— Еще одним важным событием станет Рождественская елка в представительстве Русской православной церкви в Дамаске по благословению патриарха Московского и всея Руси и патриарха Антиохийского и всего Востока, — цитирует РИА Новости сообщение столичного департамента.

Акция «Добрая елка мэра Москвы» стартовала в столице в понедельник, 20 декабря. Мероприятие продлится до 29 декабря. В рамках благотворительной акции городские власти подготовили свыше восьми тысяч новогодних подарков для детей, которые находятся в больницах на лечении.