Роспотребнадзор посоветовал россиянам отказаться от поездок в Кению

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Россиянам следует воздержаться от поездок в Кению из-за ситуации с коронавирусом в стране. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре в понедельник, 20 декабря.

— По состоянию на 20 декабря 2021 года в Республике Кения зарегистрировано 263 707 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 (471,1 на 100 тысяч). Выздоровевших — 249 296 человек, — говорится в сообщении.

Власти страны, как уточняется, введут 21 декабря новые меры против COVID-19. Они включают в себя полный запрет на въезд и перемещения по стране, а также посещения ряда объектов непривитыми людьми.

Путешественникам для въезда потребуется предоставить отрицательный ПЦР-тест, а также заполнить специальную форму. В связи с этим рекомендуется воздержаться от поездок в Кению, отмечается на сайте Роспотребнадзора.

20 декабря Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины от коронавируса Nuvaxovid американской компании Novavax. Более 45 тысяч человек в возрасте старше 18 лет, как уточняется, приняли участие в двух клинических испытаниях Nuvaxovid.

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Первое исследование в США и Мексике показало снижение на 90,4 процента числа симптоматических случаев COVID-19 через неделю после второй дозы привитых им людей. Данная статистика говорит о том, что эффективность вакцины в исследовании составила 90,4 процента. При этом в ходе второго исследования в Великобритании препарат показал эффективность в 89,7 процента.