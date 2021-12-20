Госдеп порекомендовал американцам не ездить на Украину из-за «угроз» России

state.gov / Фотография с сайта Госдепа США

Госдеп советует американцам не путешествовать на Украину из-за «угроз» со стороны России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 20 декабря.

— Госдепартамент продолжает рекомендовать американским гражданам не ездить на Украину из-за COVID-19, а также пересмотреть поездки в связи с возросшими угрозами со стороны России. Проявляйте повышенную осторожность из-за преступности и гражданских беспорядков, — отмечается на сайте Госдепа.

26 ноября американские СМИ сообщили, что Россия при якобы подготовке к вторжению на Украину перебросила войска на Камчатку. Минобороны передислоцировало военных на территорию вплоть до Камчатки, чтобы быть готовым на случай глобальной войны.

Данный регион находится рядом с Японией и США. При этом «вторжение» вряд ли произойдет раньше января 2022 года из-за илистого грунта и погодных условий, заключили СМИ.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны.

Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.