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«Не знаем»: в ВОЗ затруднились ответить на вопрос о происхождении COVID-19

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
«Не знаем»: в ВОЗ затруднились ответить на вопрос о происхождении COVID-19
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

ВОЗ до сих пор не знает, откуда появился коронавирус. Об этом заявил директор программы организации по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан в понедельник, 20 декабря.

— Для нас важно знать происхождение вируса, но это не исключительная важность. Но если мы хотим снизить риски того, что живой барьер будет вновь прорван, надо знать, где эта стена была прорвана, — рассказал специалист.

Учреждение на данный момент не знает, как это произошло, уточнил он. Работа по исследованию происхождения COVID-19 продолжается, приводит слова Райана РИА Новости.

19 ноября биолог из Университета Аризоны Майкл Воробей заявил, что первым заболевшим COVID-19 человеком в мире была женщина, торговавшая морепродуктами на рынке в Ухане. Она, по его словам, заразилась 11 декабря 2019 года.

С аналогичными симптомами в местные больницы в ближайшие после этого дни попали и другие посетители рынка. Большинство из этих случаев указывают на западную часть рынка, где стояли клетки с енотовидными собаками.

Данный факт, как уточнил эксперт, подтверждает теорию о передаче COVID-19 от животных к людям. Воробей опроверг утверждение властей Китая, что нулевым пациентом коронавируса стал 41-летний бухгалтер, живший в 30 километрах от рынках. Мужчина жаловался на температуру при зубной боли, а SARS-CoV-2 он заболел лишь 16 декабря, уверяет исследователь.

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