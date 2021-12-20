Минздрав утвердил календарь профилактических прививок в России

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Минздрав утвердил национальный календарь профилактических прививок, а также календарь прививок по эпидемиологическим показаниям.

— Утвердить национальный календарь профилактических прививок согласно приложению № 1; календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям согласно приложению № 2, — говорится в документе за подписью главы ведомства Михаила Мурашко.

Согласно документу, к приоритету первого уровня для обязательной вакцинации от COVID-19 относятся люди старше 60 лет. Кроме того, к нему отнесены граждане, работающие в сферах медицины, социального обслуживания, а также лица с хроническими заболеваниями.

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Вакцинация детей старше 12 лет от коронавируса, согласно календарю, проводится добровольно. Для этого потребуется письменное заявление одного из родителей, отмечается на портале правовой информации.

17 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин скорректировал перечень лекарств, доступных для применения в качестве профилактики и лечения коронавируса. Так, председатель правительства исключил препараты «Азитромицин» и «Интерферон бета-1б». Перечень был дополнен иммуноглобулином человека против COVID-19, сарилумабом, нетакимабом, апиксабаном, анакинрой, ривароксабаном, будесонидом и дабигатрана этексилатом.