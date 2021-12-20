Захарова иронично отреагировала на производство меда в штабе НАТО

Фото: МИД РФ

Производство меда в штаб-квартире НАТО в Брюсселе позволяет понять, почему альянс не занимается переговорами о стратегической стабильности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в понедельник, 20 декабря.

— Как сообщила в понедельник пресс-служба НАТО, эксперимент по размещению пасеки из трех ульев на территории штаб-квартиры альянса стартовал еще в 2020 году — производят экологический мед. Теперь понятно, почему им некогда заниматься переговорами о стратегической стабильности, — отметила Захарова в своем Telegram-канале.

20 декабря в НАТО сообщили, что альянсу удалось собрать около 60 килограммов меда на площадке штаб-квартиры в Брюсселе. Пчеловодство Made in Abeilles назвало площадку при штаб-квартире «Лучшей площадкой для производства».

Большую часть продукции 2021 года продали на благотворительной ярмарке НАТО в ноябре. Деньги от продаж пойдут на финансирование бельгийских и международных проектов альянса.

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг 15 декабря вручил послам в Североатлантическом совете по банке меда, произведенного в НАТО. Компания Aramark, поставщик услуг общественного питания альянса, также закупила банки, чтобы использовать мед в качестве ингредиента для блюд в кафетерии.