Территорию детской библиотеки имени Гайдара в Хамовниках благоустроят

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Россия, Москва, 2-й Вражский переулок, 3с2 Карта всех событий

Территорию Центральной городской детской библиотеки имени Гайдара в столичном районе Хамовники благоустроят. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщили в пресс-службе столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

— Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта: «Капитальный ремонт внешних сетей «ГБУК Москвы «ЦГДБ имени Гайдара» по адресу 2-й Вражский переулок, дом 3, строение 2, район Хамовники Центрального административного округа Москвы, — цитирует сообщение ведомства агентство городских новостей «Москва».

Как отметил руководитель комитета Валерий Леонов, на территории отремонтируют асфальтобетонное покрытие проезда, отмостки из бетона и заменят покрытие тротуара. Также у библиотеки установят малые архитектурные формы, приведут в порядок инженерные сети и заменят плодородную почву на участках озеленения.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что специалисты отреставрировали 23 памятника культуры на ВДНХ. Также, по его словам, удалось благоустроить всю территорию выставки, что является огромной работой. Город планирует в 2022 году открыть Биологическую экспозицию музея имени Тимирязева в павильоне № 30, центр биотехнологий «Биотех», а также экспозицию Третьяковской галереи в Центральном павильоне, уточнил мэр.