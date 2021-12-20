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Сергей Собянин уволил Кирилла Канаева с должности главы управы района Бирюлево Восточное

Анастасия Колоскова

Город
Сергей Собянин уволил Кирилла Канаева с должности главы управы района Бирюлево Восточное
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Кирилл Канаев уволен с должности главы управы столичного района Бирюлево Восточное. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 20 декабря.

— Освободить Канаева Кирилла Викторовича от замещаемой должности главы управы района Бирюлево Восточное города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы, — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте столичного мэра.

Уточняется, что Канаев покинул должность по собственной инициативе.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что большинство экономических показателей Москвы улучшились за 2021 год по сравнению с уровнем прошлого года. Мэр столицы добавил, что город показал хорошие результаты по объему инвестиций, строительству, промышленности и даже торговле. Так, 2021 год опередил не только прошлогодний период, но и допандемийный 2019 год.

Также Сергей Собянин рассказал, что Москва направила на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции около 800 миллиардов рублей. За счет указанных денежных средств городские власти оказали поддержку предпринимательству, выплатили компенсации горожанам, ввели дополнительные льготные меры, а также создали резервные больницы по коронавирусу и осуществили выплаты медикам, добавил мэр города.

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