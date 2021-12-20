Сергей Собянин уволил Николая Виноградова с должности замглавы департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы
Николай Виноградов уволен с должности заместителя руководителя столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 20 декабря.
— Освободить Виноградова Николая Николаевича от замещаемой должности заместителя руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы, — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте столичного мэра.
Уточняется, что Виноградов оставил должность по собственной инициативе.
В этот же день Сергей Собянин подписал распоряжение об увольнении Кирилла Канаева с должности главы управы столичного района Бирюлево Восточное. Канаев также покинул должность по собственной инициативе.
Ранее мэр Москвы рассказал, что большинство экономических показателей Москвы улучшились за 2021 год по сравнению с уровнем прошлого года. Мэр столицы добавил, что город показал хорошие результаты по объему инвестиций, строительству, промышленности и даже торговле. Так, 2021 год опередил не только прошлогодний период, но и допандемийный 2019 год.