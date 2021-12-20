США призвали Россию к деэскалации для прогресса по Украине

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Помощник президента США Джейк Салливан заявил помощнику президента России Юрию Ушакову, что для прогресса на Украине требуется атмосфера деэскалации. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома в понедельник, 20 декабря.

— Сегодня Джейк Салливан побеседовал с Юрием Ушаковым, советником по внешней политике президента России Владимира Путина. Он заявил о готовности США участвовать в дипломатии по множеству каналов, включая двустороннее взаимодействие Совету Россия — НАТО и ОБСЕ, — говорится в сообщении.

Салливан, как уточняется, подчеркнул, что диалог должен основываться на взаимности. Существенный прогресс может произойти только в условиях деэскалации, отмечается на сайте Белого дома.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны.

Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.