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Путин наградил Розенбаума орденом «За заслуги перед Отечеством»

Иван Юминов

Общество
Путин наградил Розенбаума орденом «За заслуги перед Отечеством»
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин наградил певца Александра Розенбаума орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

— За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: Розенбаума Александра Яковлевича — художественного руководителя Фонда создания и развития театра-студии «Петро-Арт», Санкт-Петербург, — говорится в документе.

При этом орденами «За заслуги перед Отечеством» третьей степени награждены актер Всеволод Шиловский, артистка театра «Современник» Марина Неелова, а также артистка МХТ имени Чехова Нина Гуляева, отмечается на портале правовой информации.

В начале октября Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей степени актрису Ирину Мирошниченко и орденом Дружбы актрису Татьяну Кравченко за вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

Тогда же глава государства вручил орден «За заслуги перед Отечеством» третьей степени артистам Евгении Киндиновой и Станиславу Любшину. При этом орденом Дружбы были награждены артисты Александр Лазарев, Александр Сирин, Борис Василевский и Иван Агапов.

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