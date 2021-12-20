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Анита Цой назвала возможную причину развода Лепса

Анастасия Колоскова

Общество
Анита Цой назвала возможную причину развода Лепса
Фото: instagram/gvleps

Популярная певица Анита Цой прокомментировала развод своего коллеги по сцене Григория Лепса, подогрев слухи о его неверности, которые ходят в звездных кругах.

— Мы все нормальные, живые люди. И я не вижу в этом ничего такого. Миллион лет все с любовницами ходят и с любовниками. Он симпатичный мужичок, поэтому все может быть, — заявила певица в эфире канала НТВ.

Не осталась в стороне от произошедшего и ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова. Она отметила, что музыкант остается завидным женихом, несмотря на возраст. А создаст ли он новую семью, зависит от его собственного желания либо от желания девушек, которые захотят видеть Григория в качестве жениха или будущего мужа.

20 декабря Лепс развелся со своей женой Анной Шаплыковой, с которой прожил 20 лет. Брак был расторгнут в Хамовническом районном суде. Инициатором развода выступила жена музыканта. Лепс и Шаплыкова поженились в 2000 году, тогда она работала в подтанцовке у певицы Лаймы Вайкуле. У супругов трое детей: Ева, Николь и Иван.

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