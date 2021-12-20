США предоставят перечень озабоченностей действиями России

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США вскоре представят перечень вещей, вызывающих обеспокоенность среди действий России. Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс в понедельник, 20 декабря.

— Как все знают, Россия представила свой список обеспокоенностей действиями США и НАТО. Мы намерены вместе с европейскими союзниками и партнерами представить свои обеспокоенности действиями России, которые, как мы считаем, наносят вред наши общим интересам и ценностям, — рассказал дипломат.

США, как уточнил он, настаивают на проведении переговоров по безопасности в ЕС только с участием европейских стран. Вашингтон пока не видел со стороны России действий, которые снижали бы их обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг Украины, приводит слова Прайса ТАСС.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны.

Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.