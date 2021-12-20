Порошенко не будет присутствовать на допросе по делу о госизмене

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Бывший президент Украины Петр Порошенко не пойдет на допрос по делу о государственной измене. Сообщается, что он должен был состояться в четверг, 23 декабря. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщил адвокат экс-президента Илья Новиков.

— Нет, потому что почему он должен был бы на него пойти? Обе повестки, и та, которую пытались вручить в пятницу, и та, которую сегодня засунули ему в калитку, они выписаны не в правильный способ, — прокомментировал Новиков в эфире телеканала «UA:Перший» вопрос о том, пойдет ли Порошенко на допрос 23 декабря.

20 декабря глава штаба партии Порошенко Александр Турчинов сообщил, что украинские правоохранители подозревают бывшего президента в госизмене по делу о поставках угля из Донбасса. Подозрение было подписано заместителем генерального прокурора, уточнил он. Дело против Порошенко является «шоу власти» и частью политической борьбы с оппонентами, заключил чиновник.

В тот же день адвокат экс-президента Илья Новиков рассказал, что Порошенко вызвали 23 декабря на допрос. Политик не смог лично получить повестку из-за того, что находился на конференции в Варшаве, уточнил он.