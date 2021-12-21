Продолжение «Человека-паука» бьет рекорды в США

Кадры из фильмов «Человек-паук 3: Враг в отражении» / 2007 / «Человек-паук: Вдали от дома» / 2019

Продолжение киноленты «Человек-паук» занимает третье место по кассовым сборам в мире. Отмечается, что за первые выходные в прокате, картина собрала уже порядка 600 миллионов долларов, из них почти половина в США — 260 миллионов долларов. Об этом сообщает издание Hollywood Reporter.

«Человек-паук: Нет пути домой» стал первым фильмом, который во время пандемии коронавирусной инфекции собрал в Соединенных Штатах более 100 миллионов долларов.

Известно, что на сегодняшний день лидером по кассовым сборам в США остается последняя часть «Мстителей». Фильм собрал за первые выходные 357 миллионов долларов. Второе место с новым «Человеком-пауком» делят «Мстители: Война бесконечности», пишет издание.

Режиссером фильма «Человек-паук: Нет пути домой» стал Джон Уоттс, а актерами, исполнившими главные роли, — популярные Том Холланд, Зендея, Бенедикт Камбербэтч и Мариса Томей.

Ранее были опубликованы данные, которые свидетельствуют о том, что сборы нового «Человека-паука» в России и странах СНГ превысили 1,5 миллиарда рублей.

Премьера киноленты в России состоялась 15 декабря.

Также 16 декабря большой экран представил зрителям фантастический боевик «Матрица: Воскрешение», чудесные семейные фильмы «Школа магических зверей» и «Хроники Деда Мороза. Тайна подарков», ленту национального производства «Елки-8», драмы «Остров Бергмана» и «Ночь принадлежит нам», триллер «Преступный квест», фильмы ужасов «Оленьи рога» и «Конец света».