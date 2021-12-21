«Дала возможность уйти»: Бузова пересеклась с бывшим мужем

Фото: instagram/buzova86

Телеведущая и певица Ольга Бузова и футболист Дмитрий Тарасов официально расторгнули свой брак пять лет назад. После этого каждый из них добился успеха: кто-то в карьере, а кто-то в семье. Так, телеведущая сделала блестящую карьеру, а футболист уже трижды стал отцом. Однако оба из них иногда упоминают друг друга в интервью.

Бывшие возлюбленные пересеклись друг с другом на вручении премий канала Fashion TV. Сначала Тарасов появился на мероприятии в сопровождении Марго Овсянниковой, в клипе которой он появился несколько дней назад, а затем на красной дорожке появилась сама Бузова. Певица и в этот раз удивила своим нарядом: фиолетовое боди и плащ в тон.

Нельзя было не заметить тот факт, что Сергей и Ольга делали все, чтобы не встретиться на дорожке. Было понятно, что Бузова специально долго отвечала на вопросы журналистов, чтобы дать бывшему мужу возможность скорее уйти, передает Starhit.

28 ноября певица устроила шикарный праздник по случаю дня рождения своего отца. Она собрала родных и гостей в дорогом московском ресторане. Звезда может организовать любую роскошь — ее доходы это позволяют. В беседе с писателем Александром Цыпкиным Бузова призналась, что у нее имеется солидная «подушка безопасности». За годы карьеры она скопила более миллиона долларов.

16 декабря Бузова предстала перед поклонниками в пикантном образе Снегурочки. Она надела на белый комплект нижнего белья прозрачный пеньюар и, танцуя, повернулась к камере спиной.