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Склад с автомобилями загорелся на северо-западе столицы

Виктория Храменкова

Происшествия
Склад с автомобилями загорелся на северо-западе столицы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Таманская улица, 2к2с2 Карта всех событий

Возгорание было зафиксировано в складском помещении на северо-западе Москвы. Об этом во вторник, 21 декабря, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Пожар произошло по адресу улица Таманская, дом 2, корпус 2.

— Предварительная площадь пожара 15 квадратных метров, — уточник источник.

19 декабря женщина и ребенок погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье. Пожар в ночь с 18 на 19 декабря в частном доме в садовом некоммерческом товариществе «Дружба» городского округа Пушкинский стал причиной смерти женщины и мальчика 2014 года рождения. Кроме того, пострадал еще один ребенок 2015 года рождения. Его госпитализировали.

18 декабря пожар в жилом доме в подмосковной деревне Акулово стал причиной смерти одного человека. Инцидент, как уточняется, произошел в одном из частных домов в СНТ «Газовик». Площадь горения составила три квадратных метра.

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