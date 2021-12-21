Автомобиль влетел в отбойник на 25-м километре МКАД

Фото: Вечерняя Москва

На внешней стороне 25-м километра Московской автомобильной кольцевой дороги (МКАД) грузовой автомобиль врезался в отбойник. Об этом во вторник, 21 декабря, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что в результате ДТП никто не пострадал.

Из-за аварии оказались перекрыты три полосы из четырех.

Днем 20 декабря два автомобиля столкнулись на Звенигородском шоссе. Авария произошла в районе дома 13, строение 7.

17 декабря ГИБДД сообщили, что за 11 месяцев 2021 года в Москве произошло 1623 ДТП с участием автомобилей такси, в которых 47 человек погибли и еще почти 1900 получили травмы разной степени тяжести. При этом число аварий с тяжкими последствиями сократилось на 16,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.