Ветеринары перечислили правила выгула собак в морозы

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Включение в рацион питомца белковой пищи, а также наличие у собаки специальной одежды, сохраняющей тепло — позволит любимцу лучше себя чувствовать во время прогулки в мороз. Также ветеринарные врачи рекомендуют в такой период ограничиваться выгулом до пяти минут.

Однако у собак все зависит от породы. При условии, если ваша собака приучена к холодам, то ее спокойно можно выгуливать даже в 20-градусные морозы.

— Есть декоративные породы животных, которые обладают слабой переносимостью к холодам. В этом случае надо воздержаться от длительных прогулок, — считает профессор кафедры биологии и патологии мелких домашних, лабораторных и экзотических животных Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина Николой Пименов, передает РИА Новости.

Собаки, которые любят гулять, а также активные и спортивные — лучше всего перенесут холодную погоду в теплой одежде. Поэтому хозяину стоит позаботиться не только о своем тепло, но и о тепле своего питомца.

— Если собака гладкошерстная, совсем без подшерстка, то одежда должна быть теплая, иначе это чревато обморожением. Но в целом всем собакам надо воздержаться от продолжительных прогулок. Когда совсем сильные морозы, то не надо очень много бегать, это ни к чему хорошему не приводит, — подчеркнул президент Союза кинологических организаций России, ветеринарный доктор Владимир Уражевский.

Также собаке следует надевать обувь или смазывать лапы специальными средствами. Это необходимо, чтобы не дать реагентам негативно воздействовать на лапы питомца.

Питанию животного следует уделить немало времени. Так, например, не стоит держать собаку на диете во время морозов.

19 декабря «Вечерняя Москва» узнала, как сделать так, чтобы шумные застолья, музыка и салюты не напугали домашних питомцев.

20 декабря научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что аномально холодная погода с отклонениями от нормы на 7–12 градусов ожидается в Москве в ближайшие дни. Такое явление можно назвать «волной холода», которая представляет опасность для самочувствия людей и создает нагрузку на коммунальные службы.