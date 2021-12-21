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Синоптики рассказали москвичам о погоде 21 декабря

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Синоптики рассказали москвичам о погоде 21 декабря

Во вторник, 21 декабря, жителей столичного региона ожидает облачная погода. Также в течение дня возможен небольшой снег и гололедица. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве прогнозируется от минус 18 до минус 16 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до минус 24.

В Подмосковье днем ожидается минус 19 градусов, а ночью похолодает до отметки минус 25 градусов.

В этот день синоптики прогнозируют северный ветер. Его скорость будет достигать 6-11 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

20 декабря научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что аномально холодная погода с отклонениями от нормы на 7–12 градусов ожидается в Москве в ближайшие дни. Такое явление можно назвать «волной холода», которая представляет опасность для самочувствия людей и создает нагрузку на коммунальные службы.

В этот же день столичный департамент образования и науки заявил, что школьники и воспитанники детских садов Москвы могут не посещать занятия при температуре воздуха минус 25 градусов и ниже.

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