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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивлев попал в аварию

Полина Долганова

Происшествия
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивлев попал в аварию
Фото: Depositphotos

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивлев попал в аварию по дороге не встречу с семьями погибших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Об этом во вторник, 21 декабря, пишут СМИ.

Инцидент произошел на трассе Кемерово — Новокузнецк.

Все пострадавшие получают медицинскую помощь, на месте происшествия работает скорая, передает Telegram-канал Mash.

Видео: Telegram-канал Mash

Утром 25 ноября в Кемеровской области поступил сигнал о задымлении на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Как сообщили в МЧС, во время ЧП в шахте находились 285 человек. По последним данным, в трагедии пострадали более ста человек, 51 человек погиб, в том числе пять спасателей.

2 декабря стало известно, что семьи погибших на шахте дополнительно получат по миллиону рублей от властей Кемеровской области. Об этом сообщили в Telegram-канале губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. По его словам, семьи пострадавших, получивших тяжелые травмы, получат по 400 тысяч рублей, а пострадавшие с травмами средней степени тяжести — по 200 тысяч.

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