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Проект указа о цифровом паспорте внесут на рассмотрение в Кремль на текущей неделе

Полина Долганова

Общество
Проект указа о цифровом паспорте внесут на рассмотрение в Кремль на текущей неделе
Фото: mos.ru/Официальный сайт Мэра Москвы

Проект указа о цифровых паспортах готов, на текущей неделе он будет внесен на рассмотрение в Кремль. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

До этого он уточнял, что электронные документы планируется начать выдавать в трех субъектах РФ до конца следующего года. По его словам, необходимость перехода на цифровой паспорт останется свободным выбором каждого россиянина, пишет РИА Новости.

Гражданам России, которые захотят получить электронный паспорт, следует проявлять бдительность, чтобы не нарваться на мошенников и не лишиться персональных данных. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказали эксперты, комментируя сообщение МВД РФ о проработке требований к выдаче и оформлению подобных документов.

Любой электронный паспорт представляет собой физический носитель информации, проверка или верификация которого осуществляется через специальные облачные сервисы, рассказал эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров. Если раньше паспорт проверял специалист в ходе его физического осмотра, то сейчас его заменят на онлайн-сервис.

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