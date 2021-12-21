Проект указа о цифровом паспорте внесут на рассмотрение в Кремль на текущей неделе

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Гражданам России, которые захотят получить электронный паспорт, следует проявлять бдительность, чтобы не нарваться на мошенников и не лишиться персональных данных. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказали эксперты, комментируя сообщение МВД РФ о проработке требований к выдаче и оформлению подобных документов.

Любой электронный паспорт представляет собой физический носитель информации, проверка или верификация которого осуществляется через специальные облачные сервисы, рассказал эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров. Если раньше паспорт проверял специалист в ходе его физического осмотра, то сейчас его заменят на онлайн-сервис.