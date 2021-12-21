Актера Криса Нота уволили из сериала «Уравнитель» из-за обвинений в сексуальном насилии 

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Американского актера Криса Нота исключили из актерского состава сериала «Уравнитель» после обвинений в сексуальном насилии. Об этом во вторник, 21 декабря, пишет издание Hollywood Reporter со ссылкой на продюсерскую компанию Universal Television.

— С сегодняшнего дня Крис Нот не будет сниматься в дополнительных сериях «Уравнителя», — говорится в сообщении.

В сериале, о котором идет речь, Нот сыграл экс-директора ЦРУ. Уточняется, что эпизоды, в которых снялся актер, в скором времени должны появиться в эфире.

16 декабря американского актера Криса Нота обвинили в сексуальном насилии две женщины. В редакцию журнала The Hollywood Reporter по отдельности пришли письма от двух женщин, которые рассказали о случаях сексуального насилия со стороны Криса Нота. Так, например, одна из женщин пишет, что актер пригласил ее на ужин к себе в квартиру в 2015 году и изнасиловал.

Вторая женщина рассказала, что Нот изнасиловал ее в 2004 году, когда ей было 22 года. Это произошло в его квартире в Западном Голливуде. Женщина тогда не стала заявлять на Нота в полицию из опасений, что ей не поверят и уволят из крупной фирмы, которая сотрудничала с Нотом и другими знаменитостями.

18 декабря еще одна женщина обвинила актера в сексуальном насилии. Однажды, по словам женщины, начальник оставил ей зарплату в офисе, в который можно попасть через кухню заведения. Когда девушка взяла конверт, в помещении погас свет, и рядом с ней оказался актер, который стал целовать ее и пытался стянуть с нее колготки.

Актер, в свою очередь, отрицает все обвинения.