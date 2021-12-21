В Японии выразили нежелание отказываться от смертной казни

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Власти Японии выступили против отмены смертной казни, при этом в целом правительство изъявило готовность изучить этот вопрос. Об этом во вторник, 21 декабря, заявил заместитель генсекретаря правительства Сэйдзи Кихара.

— Общественное мнение в Японии в большинстве своем считает, что смертная казнь неизбежна в отношении предельно циничных и жестоких преступлений. Такие правонарушения сейчас следуют одно за другим, и отмена смертной казни в подобных условиях не представляется нам правильной мерой, — цитирует политика ТАСС.

Кихара выступил с соответствующим заявлением на фоне повешения во вторник в Японии троих преступников. Такой приговор реализовали в стране впервые с 2019 года.

В мае 2021 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что аборты и эвтаназия недопустимы в обществе, отказывающемся от смертной казни из-за неприкосновенности жизни. По его словам, общество загоняет себя в ловушку правовых противоречий.