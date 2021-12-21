Психолог рассказала, как в новом году выполнить данные самому себе обещания

Фото: Pexels

Клинический психолог Полина Токарева рассказала, как выполнить данные себе в конце уходящего года обещания.

По словам специалиста, одним из главных правил постановки цели является ее реалистичность. Необходимо хорошо подумать, насколько возможно исполнить подобное желание. Не нужно обещать себе невыполнимые вещи, иначе может постигнуть разочарование.

По мнению Токаревой, к себе надо относиться с любовью, ставить реальные цели и не испытывать вины за то, что не получается выполнить собственное обещание.

— Если вы все равно даете себе какое-то обещание или установку, то напишите это на ярком листе бумаги, указав конкретные сроки и план действий. Причем зафиксировать его надо как уже выполненное, — пояснила она в комментарии ФАН.

Психолог также посоветовала делать акцент на установку на духовные вещи. Среди пожеланий себе могут быть следующие: «я люблю и любима», «я хорошо отношусь к окружающему миру», «я благодарна миру», «я научусь любить себя».

До этого психолог назвала лучшие варианты подарков мужчине на Новый год.