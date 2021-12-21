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Здание Музея искусств построят на территории Даниловского района

Евгений Белоусов

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Здание Музея искусств построят на территории Даниловского района
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Автозаводская улица Карта всех событий

В ближайшее время начнется строительство здания нового Музея искусств в Даниловском районе. Об этом 21 декабря сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

По его словам, Музей искусств станет частью культурно-досугового пространства на территории жилого комплекса, который строится в рамках реконструкции территории бывшей промзоны ЗИЛ.

Все необходимые документы для начала работы уже получены застройщиком. Отмечается, что общая площадь пятиэтажного здания музея составит 12,1 тысячи квадратных метров. Кроме того, в здании будет один подземный этаж с паркингом, передает официальный сайт мэра Москвы.

— В состав музея войдут выставочные залы, магазин, конференц-зал, интерактивная зона, ресторан и кафе, открытая летняя терраса на пятом этаже, — рассказал Левкин.

До этого стало известно, что в павильоне «Урбан.Техноград» комплекса «Техноград» на ВДНХ в конце декабря откроется «Музей качества». На просторах мастерской гости смогут посетить лекторий на 20 человек, лабораторию, ТВ-студию и выставочное пространство — посмотреть на образцы товаров, которые в XIX веке считали эталоном качества.

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