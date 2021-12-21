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Умеренный уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом выявили на прошедшей неделе в столице

Виктория Сикерина

Город
Умеренный уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом выявили на прошедшей неделе в столице
Фото: Pexels

Специалисты зафиксировали в Москве умеренный уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом за период с 13 по 19 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по столице во вторник, 21 декабря.

В ведомстве отметили, что за этот период наблюдалось превышение недельных порогов числа новых случаев указанных заболеваний среди взрослых горожан на протяжении 26 недель.

— Показатели заболеваемости ниже расчетных эпидемических пороговых величин по совокупному населению и во всех возрастных группах детей: среди детей 0–2 лет ниже на 83,1 процента, среди детей 3–6 лет ниже на 78,2 процента, среди детей 7–14 лет ниже на 48,3 процента, — заявили в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре напомнили о мониторинге за иммунизацией москвичей от гриппа. По данным на 20 декабря, почти 7,3 миллиона жителей столицы сделали прививки. Этот показатель составляет 57,48 процента от общего населения города.

— Включая привитых за счет средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе за счет средств ДМС по состоянию на 17 декабря — 1 000 047 тысяч человек. При этом охват вакцинацией от гриппа детей составляет 65,42 процента, — говорится в сообщении московского ведомства.

14 декабря в Роспотребнадзоре рассказали, что пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 64 регионах России.

Умеренный уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом выявили на прошедшей неделе в столице
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